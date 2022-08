Napoli, Spalletti: "Soddisfatto del mercato. Raspadori? Ci dà qualcosa di diverso"

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Monza. Il tecnico è soddisfatto delle ultime mosse sul mercato: "Il fatto che abbia creato soddisfazione negli addetti ai lavori può servirci a diventare una squadra più forte fin da subito. Possiamo aspettarci qualcosa di differente dalla completezza della rosa in generale, poi sul 4-3-3 o 4-2-3-1 è qualcosa che abbiamo lavorato dall'anno scorso, a prescindere da Raspadori . Chiaro che ci sono giocatori che ci permettono di giocare con entrambi i sistemi, lui è uno di quelli che può darci cose differenti da quelle che già avevamo, forse più precise".

Napoli, le considerazioni di Spalletti sul mercato

Spalletti adesso ha decisamente una rosa più completa: "Il mercato è andato a riempire quelle caselle che erano venute a mancare. Servivano dei giocatori per andare a giocare tutte queste competizioni. Trasformare quell'astratto nel concreto è far diventare questa forte, lottare per diventare più uniti come eravamo prima, per dare un equilibrio di squadra. Perché noi siamo gli stessi di prima, ma con meno esperienza e meno presenze in Champions e Nazionali, per cui c'è da lottare per riacquistare quelle qualità che avevano giocatori come Koulibaly (che dopo due partite è già diventato il migliore del ruolo nella Premier). La società ha lavorato sicuramente bene, mantenendo un occhio a quelle che sono le finanze della società".

Ndombelé è sicuramente il grande colpo del Napoli e per Spalletti è un jolly a tutti gli effetti: "Può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, è completo. Gli piace di più correre in avanti che all'indietro, ma glielo insegno. Ha accettato di venire qui con entusiasmo, ha la voglia di far vincere il Napoli. Quando è arrivato me lo sono immaginato già con la maglia azzurra addosso".