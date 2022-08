Napoli-Monza, i convocati di Spalletti: Raspadori c'è

Sono 24 i convocati di Luciano Spalletti per la sfida del Napoli contro il Monza allo stadio "Diego Armando Maradona" di Fuorigrotta (in campo alle 18.30).

Napoli, per il Monza ci sono tutti e tre i neoarrivati

Ci sono tutti e tre gli ultimi arrivati del mercato azzurro: Tanguy Ndombelé (dal Tottenham) tra i centrocampisti e Giacomo Raspadori (dal Sassuolo) con Giovanni Simeone (dall'Hellas Verona) tra gli attaccanti. Un Napoli in salute, con quasi tutte le forze a propria disposizione, tranne Diego Demme, fermatosi in settimana per via di un'infrazione al cuboide del piede sinistro, Gianluca Gaetano (squalificato) e Fabian Ruiz, ufficialmente indisponibile ma, in realtà, alle prese col suo trasferimento al Psg.