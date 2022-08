Napoli, Giacomo Raspadori ha scelto il numero di maglia

Adesso è ufficiale: Giacomo Raspadori ha lasciato il Sassuolo e ha firmato con il Napoli . Il campione d’Europa in carica con l’Italia si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 30 milioni da pagare in sei anni, firmando un contratto quinquennale da 2.5 milioni di euro a stagione. Il club partenopeo ha annunciato la notizia tramite i social: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Giacomo Raspadori dal Sassuolo con la formula del prestito con obbligo di riscatto”.

Napoli, il numero di maglia di Raspadori

Non è mancato nemmeno il benvenuto da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “Benvenuto Giacomo! #ADL”, ha scritto il patron su twitter. Giacomo Raspadori ha ovviamente anche scelto il numero di maglia che indosserà con gli azzurri: l’ex Sassuolo si è affidato al numero 81. Il 22enne di Bentivoglio è pronto a dimostrare il suo valore in una piazza importante e non vede l’ora di dare il suo contributo anche in Champions League. La concorrenza in attacco non manca, ma Raspadori è ambizioso e desideroso di farsi strada.