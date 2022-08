Napoli, Galliani in visita al murale di Maradona

Tappa obbligata per Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza , al murale dedicato a Diego Armando Maradona , nel giorno in cui i brianzoli fanno visita al Napoli . Galliani ha lasciato una maglia con i colori della squadra e il numero 10 sulla schiena. Tanta gente a riprendere il momento con i telefonini.

Ai Quartieri Spagnoli Maradona è più di un'icona. Lo dimostra il numero di maglie appese al murales in ricordo dell'argentino. Galliani ha regalato, oltre alla maglia autografata, anche una sciarpa del Monza ai gestori di largo Maradona, a cui ha fatto anche i complimenti: “Bella idea”. Il dirigente brianzolo ha sicuramente un ricordo particolare del Pibe de oro, quando il Milan e il Napoli battagliavano per lo scudetto, nella seconda metà degli anni '80 e all'inizio dei '90.

Ecco perché l'omaggio è stato doveroso nel giorno in cui Petagna e compagni saranno ospitati proprio nello stadio intitolato al Diez, il Diego Armando Maradona. Oggi dalle 18.30, poi, stop ai sentimenti e si giocherà per vincere. Il Napoli per continuare dopo il 5-2 di Verona, il Monza per incamerare i primi punti del suo primo storico campionato in Serie A.