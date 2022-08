Napoli, il benvenuto social della società ai nuovi acquisti

Napoli, l'entusiasmo dei tifosi per i nuovi acquisti

A completare la rassegna una foto che ritrae insieme Matteo Politano e Raspadori, compagni di nazionale e d'ora in avanti anche nell'attacco di Spalletti. Il post ha immediatamente fatto il pieno di "cuoricini" e commenti dei tifosi del Napoli, entusiasti per gli ultimi colpi compiuti dalla società e accorsi numerosi al Maradona per la prima gara interna della stagione, che capitan Di Lorenzo e compagni disputeranno in un campo fresco di rifacimento del manto erboso e che si presenterà quindi in condizioni ottimali per quella che sarà una gara significativa anche per il Monza, alla prima trasferta in A della propria storia.