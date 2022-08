Osimhen e la rabbia dopo la sostituzione: "Volevo motivare la squadra"

Kvaratskhelia e Osimhen fanno volare il Napoli

Dopo il gol al Verona, prima volta per il nigeriano in rete alla prima di campionato in tre anni con il Napoli e l'assist per la marcatura di Politano, il numero 9 azzurro ha timbrato anche all'esordio casalingo stagionale contro il Monza, impresa anche questa mai riuscita a Osimhen in tre anni al Napoli, siglando la rete del momentaneo 2-0 dopo la magia di "Kvara" che ha sbloccato la gara contro i brianzoli. Intervistato da DAZN al termine della prima stagionale al Maradona Osimhen non ha trattenuto la propria gioia per la prestazione della squadra e per l'intesa con l'esterno georgiano: "Sono orgoglioso di come tutta la squadra ha interpretato la partita dal primo all’ultimo minuto. Kvara? È un giocatore che può dare tanto e aiutarci a vincere la partita, continueremo a lavorare per migliorare ancora di più l’intesa".