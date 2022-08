Kvaratskhelia incanta Napoli: già meglio di Cavani e Insigne

Prima le belle giocate durante le amichevoli, poi il gol di testa al debutto a Verona, ora la doppietta alla prima al Maradona contro il Monza. La Kvaratskhelia-mania ha ormai contagiato i tifosi del Napoli, in visibilio per le giocate del talento georgiano acquistato a inizio mercato dalla Dinamo Batumi.

Napoli, Kvaratskhelia conquista Spalletti e i tifosi Il numero 77 è già diventato un idolo del pubblico napoletano e un punto fermo per Luciano Spalletti, al quale erano bastate le prime giocate mostrate dall’ex Rubin Kazan durante il ritiro di Dimaro per capire di avere a che fare con un giocatore tutt’altro che ordinario per intelligenza tattica, personalità e qualità tecniche, ma anche fisicità.

Dal Verona al Monza, il fattore Kvaratskhelia Consegnare una maglia da titolare sulla fascia sinistra nel 4-3-3 orfano di Lorenzo Insigne a “Kvara” è stato quindi spontaneo, per permettere al classe di rientrare sul piede preferito, il destro, e disegnare traiettorie magiche, come quella che ha sbloccato la partita contro il Monza, alla quale è seguita la rete da bomber vero all’interno dell’area per il 3-0 che ha chiuso definitivamente la partita prima del sigillo finale di Kim. Kvaratskhelia aveva segnato anche il primo gol del Napoli a Verona, di testa su cross di Lozano, quello del momentaneo 1-1 al 37’, otto minuti dopo il vantaggio dell’Hellas firmato da Kevin Lasagna.