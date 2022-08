Di Lorenzo: "Kvaratskhelia? Davanti siamo forti, l'importante è non subire gol"

Napoli, Di Lorenzo e la forza del gruppo

Con nove gol in due partite il nuovo Napoli sembra essere nato all’insegna della trazione anteriore. Di Lorenzo si coccola i nuovi gemelli del gol azzurri Kvaratskhelia-Osimhen, ma da buon capitano sottolinea l’importanza del gruppo e anche della fase difensiva: “Siamo contenti che Kvara sia partito così bene, ma ci sono anche altri giocatori importanti, non solo lui. In questa stagione ci sarà bisogno di tutti. Gli attaccanti ci tengono impegnati anche in allenamento e ci alleniamo bene. Sappiamo che facendo un buon lavoro difensivo poi là davanti abbiamo giocatori con qualità, che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. L’importante è non subire gol”.