Raspadori e la prima al Maradona dalla panchina: "Emozioni fortissime"

Napoli-Monza, Spalletti rinvia l'esordio dei nuovi acquisti

L’ex attaccante del Sassuolo non è stato mandato in campo da Luciano Spalletti neppure nel finale, a risultato già definito, al pari degli altri due giocatori acquistati in settimana, Giovanni Simeone e Tanguy Ndombele, ma per i primi giorni a Napoli può anche bastare così per il nazionale azzurro, al quale non sono certo mancate le emozioni forti, come sottolineato dallo stesso Raspadori a fine partita attraverso un post sul proprio profilo Instagram.