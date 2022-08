Da Hamsik a Kvaratskhelia, quando il Napoli di ADL sbanca il mercato

Il 6 settembre 2004, Aurelio de Laurentiis è diventato presidente del Napoli Soccer, subentrato al Napoli dopo il fallimento e la retrocessione in Serie C. Il 23 maggio 2006, dopo la promozione in Serie B, il club ha riconquistato la denominazione di Società Sportiva Calcio Napoli; il 10 giugno 2007, la squadra è ritornata in Serie A.Il 28 giugno 2007, il Napoli ha acquistato dal Brescia un giovane centrocampista slovacco, a nome Marek Hamsik, all'epoca diciannovenne (ne avrebbe compiuti venti il 27 luglio), pagando il suo cartellino 5,5 milioni di euro. Nelle sue dodici stagioni partenopee, sei delle quali da capitano, Hamsik ha disputato 520 partite (come lui nessuno mai nella storia partenopea); ha segnato 121 gol, ha vinto 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana, è diventato il secondo fra i calciatori stranieri più presenti in Serie A con la maglia di una sola squadra, dietro all'interista Javier Zanetti. Un invisibile, ma solidissimo filo azzurro lega Hamsik a Kvaratskhelia (costo dell'operazione: 10 milioni) quando si parla del Napoli di Aurelio de Laurentiis che sbanca il mercato, andando a prendere giocatori giovani, a volte sconosciuti o semisconosciuti, valorizzandoli al massimo. Sia nel caso in cui a Napoli siano rimasti molto a lungo sia per il tempo necessario nell'imporsi all'attenzione generale ed essere ceduti, soprattutto a cifre molto remunerative rispetto all'investimento iniziale.