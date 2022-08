Napoli, prima seduta di allenamento per Raspadori

Napoli, parte la preparazione verso la Fiorentina

Nella giornata di martedì i giocatori di Spalletti hanno sostenuto una seduta mattutina press l'SSCN Konami Training Center di Castelvolturno, la prima con i nuovi compagni per Giacomo Raspadori, che ha assistito dalla panchina al successo sul Monza al pari degli altri acquisti più recenti, Tanguy Ndombele e Giovanni Simeone. Come si legge in una nota sul sito ufficiale del club, dopo una prima fase di attivazione in palestra il gruppo ha svolto esercitazione di possesso palla prima di cimentarsi in una partita con porticine. La squadra è stata divisa in due gruppi: coloro che sono scesi in campo domenica hanno svolto lavoro di potenza aerobica, mentre gli altri giocatori hanno effettuato un circuito di forza con tiri in porta. Solo terapie per Diego Demme, dopo l'infrazione del cuboide del piede sinistro subita in allenamento.