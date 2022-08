Juve Stabia, Langella ringrazia il Napoli: "Amichevole sarà festa dello sport"

Una festa per i tifosi del Napoli, ma anche per quelli della Juve Stabia e per tutta la società gialloblu. Questo sarà l’amichevole organizzata per mercoledì 24 al Maradona che vedrà di fronte la squadra di Luciano Spalletti e quella di Leonardo Colucci, con inizio alle ore 18 e ingresso gratuito.

Juve Stabia al Maradona, l'emozione del presidente Angella La partita, che coinciderà anche con la presentazione ai tifosi dei tanti nuovi acquisti, si giocherà in un clima di festa favorito dall’ottimo inizio di campionato di cui sono stati protagonisti gli azzurri, ma anche dagli storici buoni rapporti esistenti tra le due società. Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, ha commentato con entusiasmo l’iniziativa del Napoli intervenendo a 'Radio Kiss Kiss Napoli': "Per noi è una grande gioia e un orgoglio poter giocare allo stadio Maradona. Voglio ringraziare il Presidente De Laurentiis per l'invito, affronteremo un club blasonato che gioca la Champions League. Sarà una festa dello sport anche per i nostri tifosi che sono gemellati con alcuni gruppi della curva B".