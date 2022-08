Napoli-Juve Stabia: diretta su Kiss Kiss Napoli Tv (canale 76 digitale terrestre) e Facebook

I tifosi del Napoli che non potranno essere allo stadio Maradona la sfida contro la Juve Stabia, domani avranno comunque l'occasione di seguire gli azzurri, grazie alla diretta di Kiss Kiss Napoli Tv (canale 76 del digitale terrestre) e alla pagina Facebook del Napoli. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18. Il programma di Kiss Kiss Napoli Tv è particolarmente ricco: dopo i 90 minuti, infatti, andranno in diretta anche le interviste esclusive ai protagonisti e al tecnico Luciano Spalletti. Ci sarà anche il bordocampista. Il collegamento inizierà alle 17 con altri approfondimenti. Sul canale social del Napoli, invece, la diretta si aprirà alle 17.50.