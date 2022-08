Galeone in versione indovino: “Il Napoli vincerà lo scudetto, Kvara è un campione”

Galeone: “De Laurentiis ha fatto una squadra esagerata, Spalletti un lavoro stupendo”

Ci sono complimenti per tutti da parte di Galeone: “Spalletti ha fatto un lavoro stupendo. De Laurentiis, tanto criticato, non spendendo tanti soldi ha fatto una squadra esagerata. Avevo solo un dubbio: Zielinski. Invece sta giocando benissimo, gioca in verticale, per innescare bene con Osimhen e Kvara è l’ideale. Zielinski lo conosco dai tempi dell’Udinese e lo vedevo come un fenomeno, non capivo come Guidolin non lo facesse giocare. Non vedo tanti ostacoli per il Napoli per vincere lo scudetto”.