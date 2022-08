Febbre Napoli, biglietti esauriti per la Juve Stabia: la società apre anche le curve

A ogni festa che si rispetti c'è tanta gente. E così sarà anche domani allo stadio Diego Armando Maradona per l'amichevole con la Juve Stabia, decisa dal Napoli proprio per presentare in grande stile Simeone, Raspadori e Ndombele. E anche per farsi accarezzare dal pubblico dopo lo splendido inizio di campionato, con i fan che non stanno nella pelle e vogliono vedere Kvaratskhelia e compagni di nuovo in azione.