Nostalgia di Ciro, l'omaggio di Vemo al campione indimenticabile

Nostalgia di futuro, nostalgia di Ciro Mertens . Il Napoli di Spalletti che vola e ha già trovato altri campioni come Khvicha Kvaratskhelia , non cancella tuttavia il passato. D’altra parte le recenti imprese non basteranno a far dimenticare uno dei protagonisti più autentici degli ultimi anni e degno di occupare un posto di rilievo nella galleria degli eroi azzurri. Accanto a Maradona e Careca ci sarà spazio per sempre anche per Ciro Dries , l’attaccante passato al Galatasaray , ma con Napoli impresso nel cuore. «E’ stata durissima lasciare la città. Mia moglie ne ha pianto», ha rivelato il cecchino fiammingo svelando che la sua compagna, Kat Kerkhofs , non ha voluto lasciare la casa napoletana di Palazzo Donn'Anna.

Un sentimento di empatia con la gente napoletana e con la bellezza unica del capoluogo partenopeo indelebile proprio come quello che continua a emergere nei brani del cantautore sannita Vemo che a Mertens ha dedicato una delle canzoni più belle del suo vasto repertorio musicale, sorretto da una fede napoletana incrollabile che non gli impedisce, tuttavia, di seguire le gesta del fuoriclasse belga anche ora che a Napoli non gioca più.

Musicista per passione, studioso non solo di pianoforte sin da giovanissimo, già a 7 anni era emersa la sua passione, nonché autore di brani indimenticabili come Chiara, Andrà tutto bene, Io voglio fare musica, il giovane cantautore beneventano, al secolo Massimo Viglione, 37 anni oggi (Auguri!), alimenta la propria vocazione studiando al DAMS di Bologna e a Roma Tre dove consegue il Master in Arte e Musicoterapia, esperienze che vanno ad aggiungersi alle “contaminazioni” californiane e punk rock sperimentate nel suo repertorio affinato attraverso il lavoro di ricerca promosso negli anni con le band fondate negli ultimi due decenni, Brainless e Ceiling down. Nel 2018 nasce il progetto Vemo che ha già prodotto brani di assoluto valore, tra i quali Felicità, Senza di te e, appunto, Ciro, il testo dedicato a Dries, il campione del cuore che ha lasciato un vuoto incolmabile nella tifoseria azzurra anche se non è mai davvero andato via.