Spalletti: "Girone difficile, ma lo sarà anche per le nostre avversarie"

Dopo due anni di assenza il Napoli ritrova la Champions League e non si può certo dire che il sorteggio della fase a gironi non abbia regalato agli azzurri avversari di prestigio e soprattutto stadi-mito in cui cimentarsi.

Inserita nel Girone A con Ajax , Liverpool e Rangers la squadra di Luciano Spalletti ha tutto per giocarsi l'accesso agli ottavi. Questo il commento a caldo del tecnico toscano rilasciate al sito ufficiale del club: "Ci sono toccate tre squadre tostissime, ma lasciatemi pensare che anche loro non sono poi così contenti di aver beccato il Napoli".

Champions, Spalletti ha la ricetta per la qualificazione: "Farsi trovare all'altezza

Per Spalletti, quindi, parere in linea con quello del presidente De Laurentiis, che aveva parlato di "girone affascinante": "È venuto fuori un girone molto duro, come del resto lo sono quasi tutti, ma dare le percentuali di possibilità del passaggio del turno è un gioco complicato - ha aggiunto Spalletti - La cosa più importante sarà farci trovare all'altezza della competizione per club più prestigiosa del pianeta: se ci riusciremo aumenteranno automaticamente le possibilità di andare avanti".

"Sarà un tuffo nella storia del calcio"

"Siamo in un girone con tre squadre che rappresentano la migliore storia e tradizione del calcio europeo - la conclusione - tre squadre MITO, che giocano in tre TEMPLI calcistici d’Europa : Johan Cruijff Arena, Anfield Road e Ibrox Stadium. Un vero tuffo nella storia e nella tradizione del calcio europeo e mondiale".