Napoli, Foschi: "Giuntoli, che mercato! Kvara è davvero forte"

NAPOLI - A “1 Football Club”, è intervenuto Rino Foschi , ex direttore sportivo e presidente del Palermo . Di seguito, le sue parole: "Cristiano Ronaldo accostato alla serie A? Meglio non dirlo in diretta quale sia la mia idea. Posso solo dire che la precedente esperienza di Cr7 in Italia non è stata positiva, anzi, ha portato alla rottura dei rapporti tra Marotta e la presidenza bianconera. Da quel momento, le casse della Juve hanno avuto problemi per cui gli azionisti hanno dovuto subire due ricapitalizzazioni".

Foschi: "Bisognerebbe togliere le commissioni agli agenti. Le squadre non vengono più fatte dai direttori sportivi. Per fortuna esiste gente come Giuntoli"

"Noi facciamo il possibile, ma con i nostri introiti, nonostante i tifosi riempiano sempre gli stadi, non riusciamo ad avere liquidità necessaria per comprare e pagare top player. Non siamo all'altezza di acquistare calciatori da venti o più milioni di euro di ingaggi. Bisognerebbe mettere una pezza alle commissioni degli agenti, quelli sono soldi che escono fuori dal sistema calcio. Ci vorrebbe una regolamentazione sulle commissioni agli agenti, dovrebbero essere in percentuale sulla quota totale di un trasferimento. E lo dico da primo e storico amico di Mino Raiola. Oggigiorno le squadre non vengono fatte quasi più dai direttori sportivi, perché c'è troppa influenza dei procuratori. Per fortuna c'è ancora qualche direttore bravo e con la schiena dritta come Cristiano Giuntoli".

Foschi: "Giuntoli, che mercato! Faccio fatica a dire chi è il migliore tra quelli che ha preso. E' un direttore sportivo che non lascia nulla al caso. Il Napoli sarà la sorpresa di questo campionato"

"Faccio fatica, sono tutti bravissimi, ma Kvaratskhelia è davvero forte. Cristiano è un taciturno, fa i fatti anziché le chiacchiere. Lavora h24 con il suo gruppo di lavoro e sono tutti bravissimi a prendere calciatori forti ma poco conosciuti. Così si fanno gli affari. Non è un caso se Giuntoli sia partito dal bassissimo e sia arrivato al top in Italia, è uno che non lascia nulla al caso, anzi, programma costantemente. Sono convinto che il Napoli sarà la sorpresa di questo campionato".

Foschi: "Jovic della Fiorentina sarà la vera sorpresa della A. E' fortissimo"

"Sono convinto che Luka Jovic della Fiorentina sarà un craque. Ai tifosi del Napoli auguro che questo ragazzo esploda dopo la gara di domenica, perché agli azzurri auguro il meglio in questa stagione, mi auguro possano concretizzare positivamente tutto il lavoro fatto da Spalletti e dalla società, soprattutto dopo gli addii di tutti i senatori".