Raspadori: “Dimentichiamo il pari, concentriamo sulla prossima”

Un buon esordio con la maglia del Napoli per Giacomo Raspadori che ha anche sfiorato il gol della vittoria contro la Fiorentina. Però l'ex Sassuolo è un po' critico nei suoi confronti, proprio parlando dell'opportunità che ha avuto da fuori area: “Sicuramente è stata una situazione in cui potevo far meglio quella del tiro parato da Gollini. Volevamo portare a casa i tre punti. Dobbiamo ripartire dalle cose positive e subito, visto che si gioca ogni tre giorni. Dobbiamo concentrarci su cosa fare per stare fisicamente al meglio".