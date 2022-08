Lite Spalletti-tifoso della Fiorentina: Digos al lavoro, spunta un video

La brutta coda di Fiorentina-Napoli: insulti a Spalletti e cori insultanti

Al termine della partita lo stesso Spalletti ha sfogato la tensione avvicinandosi ad uno dei soggetti in questione e per poco non si è arrivati allo scontro fisico. Un pessimo finale per una partita spettacolare, quella tra i viola e gli azzurri, pur senza gol, ma soprattutto un altro episodio di inciviltà negli stadi italiani troppe volte al centro delle polemiche tra striscioni, cori discriminatori e razzisti, compresi quelli che hanno portato a una multa nei confronti della stessa Fiorentina dopo la gara contro il Napoli.