Napoli-Lecce: i convocati di Spalletti, tutti presenti i nuovi

Napoli riveduto e corretto oggi per l'appuntamento con il Lecce? Dopo lo 0-0 con la Fiorentina, Luciano Spalletti sta meditando alcuni cambi di formazione, più che altro per una sorta di turnover studiato a tavolino in vista del prossimo impegno di campionato e della Champions League. Tra i convocati, sono presenti tutti i nuovi, con Raspadori che scalpita per una maglia da titolare.