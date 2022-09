Sticchi Damiani: "Napoli fortissimo, ma coi giovani serve pazienza"

Sbloccata la classifica grazie all’1-1 interno con l’Empoli dopo il ko di misura contro il Sassuolo la squadra di Marco Baroni sta raccogliendo i primi risultati della coraggiosa scelta della società di affidarsi ad una rosa molto giovane, benché talentuosa. Intervenuto a 'Febbre a 90', in onda su 'Vikonos Web Radio/Tv', il presidente del club salentino, Saverio Sticchi Damiani , ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’impresa della squadra contro il Napoli : "I complimenti fanno sempre molto piacere. La squadra ha interpretato al meglio una gara difficilissima, il Napoli è moltoforte, ma il Lecce corre tanto, i nostri ragazzini terribili hanno messo in grande difficoltà gli azzurri ed hanno meritato il pareggio".

Sticchi Damiani consola il Napoli: "Nuovo ciclo, serve tempo"

Il massimo dirigente giallorosso fa poi i complimenti al Napoli per la prestazionee per il coraggio di aprire un nuovo ciclo: "Mi ha fatto davvero un’ottima impressione, il turnover può dare vita a partite magari del genere, ma per quello che ho visto è super competitivo. Con i cinque cambi Spalletti ci ha chiuso in area di rigore, non dimentichiamo quando si ringiovanisce la rosa bisogna comunque avere un po’ di pazienza”.

La missione del Lecce: "Salvarsi con i giovani"

Sticchi Damiani ha poi parlato dei meriti del responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino e della ricerca del "miracolo" salvezza con tanti giovani e qualche chioccia, come Samuel Umtiti: "Corvino sta facendo un grande lavoro, da quando l’ho riportato a Lecce ha rivoluzionato l’area tecnica di squadra e settore giovanile. Banda giocava in Israele, l’abbiamo preso soffiandolo ad altri club, è un 2001, viene da una realtà molto lontana dalla nostra, ma ha grandi potenzialità. Anche Ceesay ha fatto la sua parte, ma devo dire che i nostri sono tutti ragazzi. Siamo contenti e consapevoli di compiere un piccolo azzardo: quello di salvarci con un’età media di 22 anni, la più bassa della serie A. Se riuscissimo a farlo anche all’ultimo istante dell’ultima giornata, ne saremmo orgogliosi".