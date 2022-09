Napoli: ripresa degli allenamenti a testa bassa in vista della Lazio

Dopo il deludente pareggio interno per 1-1 contro il Lecce, Il Napoli si è ritrovato agli ordini di Luciano Spalletti al "Konami Training Center" di Castel Volturno per iniziare a preparare il match dell'Olimpico contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, in programma sabato sera con fischio d'inizio alle 20.45.