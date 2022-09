Napoli, seduta tecnico-tattica alla vigilia della Lazio: i convocati di Spalletti

Assorbita la delusione per il pareggio interno contro il Lecce, seconda X di fila per il Napoli dopo quella di Firenze, per la squadra di Luciano Spalletti è già tempo di vigilia, perché sabato sera all’Olimpico gli azzurri sono attesi dalla Lazio dell’ex Maurizio Sarri per l’anticipo serale della quinta giornata di campionato.