Colpo Napoli a Roma: arrivano i complimenti di De Laurentiis

I tre punti d'oro ottenuti all 'Olimpico contro la Lazio hanno permesso al Napoli di balzare temporaneamente in testa alla classifica di Serie A , a pari merito con il Milan . A fare i complimenti alla squadra di Luciano Spalletti anche il patron Aurelio De Laurentiis, che ha comunicato il suo entusiasmo sui social.

Napoli, De Laurentiis: "Una grande partita, bravi tutti"

Il presidente del club azzurro ha espresso grande soddisfazione sul suo profilo Twitter per la vittoria per 2-1 con i biancocelesti: "Una grande partita su un campo difficile. Bravi tutti, calciatori, Spalletti e il suo staff. Forza Napoli Sempre!". Passati in svantaggio a causa di Zaccagni, i partenopei hanno ribaltato il risultato con le reti dei due nuovi arrivati, Kim al 38' e Kvaratskhelia al 61'.