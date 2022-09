Napoli-Liverpool: torna la Champions, torna il sold out

Notte di Champions League. A Napoli c'è grandissima attesa per la partita contro il Liverpool e lo stadio Maradona sarà tutto esaurito per gli inglesi allenati da Jurgen Klopp. A dire il vero, finora, neanche in campionato il pubblico ha fatto mancare il suo supporto, ma la notte europea ha un fascino tutto particolare. Al momento, rimangono pochi tagliandi disponibili, che saranno sicuramente esauriti in breve tempo, anche perché la squadra di Luciano Spalletti ha ulteriormente fatto salire la voglia di stadio con la vittoria di Roma contro la Lazio.

Napoli-Liverpool: gli inglesi in campionato faticano Il Liverpool è partito tutt'altro che a razzo in campionato, sta incontrando difficoltà inattese, ma questo non significa che la partita sarà più facile. Osimhen e compagni affronteranno infatti un undici esperto di queste atmosfere. Perciò servirà la spinta del pubblico, poter sfruttare il fattore campo in questo esordio di Champions. Ai nuovi arrivati del Napoli non dovranno tremare le gambe quando tutto lo stadio accompagnerà l'inno della competizione con il consueto boato.