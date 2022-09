Osimhen avverte il Napoli: “La battaglia continua”

Victor Osimhen non ha segnato, ma ha determinato comunque Lazio-Napoli. Sempre più uomo reparto, capace di far rifiatare la squadra tenendo palla contro tutti i difensori avversari. Se lanci lungo, lo trovi. Ma mister 100 milioni e oltre è anche sempre più leader della squadra, come confermano i suoi messaggi social. A volte sono di sprone, altre di attenzione, oppure ci sono i complimenti per i compagni. Questa volta ha scelto la doppia strada, Osimhen.

Osimhen non dimentica: “Congratulazioni ragazzi” Due concetti in una frase. Sono quelli contenuti nel messaggio su Instagram di Osimhen. Il 2-1 di Roma contro la Lazio è molto importante: fa tornare il Napoli alla vittoria dopo due pareggi e permette di espugnare un campo che sarà molto difficile violare (come dimostra l'Inter, qui sconfitta per 3-1).