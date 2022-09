Napoli, progetto no limits di un club che innova

Il giorno in cui vennero presentati Lavezzi e Hamsik (Lavezzi e Hamsik), 16 luglio 2007, l’urlo preoccupante d’una Napoli ignara del proprio futuro finì per diventare la colonna sonora per una notte. «Meritiamo di più». La sera in cui Adl, privo di freni inibitori e disperatamente alla ricerca di un centrale da affiancare ad Albiol, stava per investire 15 milioni, a placare quel bulimico desiderio d’un difensore fu Rafa Benitez: «Blocchiamo Koulibaly, aspettiamo giugno e vedrai». I bicchieri sistemati dinnanzi al K2 per spiegargli i movimenti e le diagonali, furono completamente pieni. Ma questa estate, quella dei rovinosi addii e delle separazioni, Napoli si è sentita perduta, senza riferimenti tecnici, fisici, caratteriali, senza più il «tiraggiro» e monumenti (riconosciuti ed indimenticabili) della propria storia e però pure senza aver percezione di cosa stesse per accadere: perché il calcio è cambiato ancora, ha lasciato che evaporasse quel senso di disorientamento, ha consentito alla riconoscenza di adagiarsi sulle pareti della memoria e poi ha costretto chiunque a stropicciarsi gli occhi.