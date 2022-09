Lozano, l'infortunio è alle spalle: controlli ok e allenamento personalizzato

Come informa la società attraverso un comunicato ufficiale, nella mattinata di lunedì, l’attaccante messicano, che sabato sera era stato portato al Gemelli per accertamenti dopo aver rimediato un trauma cranico , si è sottoposto presso la clinica Pineta Grande ad ulteriori controlli radiologici e a consulenza neuro chirurgica con il dottor Bucciero, che hanno dato esito negativo. Lozano ha quindi partecipato regolarmente all’allenamento dell’antivigilia del debutto stagionale in Champions League contro il Liverpool, svolgendo lavoro personalizzato.

Napoli, Lozano disponibile per il Liverpool

Già nella serata di sabato l’ex Psv era stato sottoposto ad accertamenti radiologici che avevano dato esito negativo, consetendo il rientro del giocatore a Napoli con la squadra dopo la gara vinta in rimonta per 2-1 all’Olimpico grazie ai gol di Kim e Kvaratskhelia capaci di ribaltare la rete iniziale di Zaccagni. Sarà ora Spalletti a decidere se mandare in campo dall'inizio Lozano nella gara che segnerà il ritorno del Napoli in Champions dopo due anni.