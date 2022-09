Sagnol: “Kvaratskhelia? Può diventare un top player”

C'è un Kvaratskhelia da coccolare. E ci pensa Willy Sagnol , commissario tecnico della Georgia , parlando a Radio Crc, nel corso del programma 'Si Gonfia la Rete'. Oggi, il giocatore del Napoli è un patrimonio della nazionale e, secondo Sagnol, l'esperienza in azzurro non potrà che migliorarlo per portarlo a diventare un top player.

Sagnol dice infatti: “Kvaratskhelia sta facendo bene, giocare in Italia è un test importante per un giocatore georgiano, ma per ciò che sta facendo vedere, a oggi, il suo impatto è molto positivo. Credo molto in lui e infatti, appena sono diventato ct della Georgia, l’ho notato subito. Kvaratskhelia ha spiccate qualità tecniche e ha una capacità incredibile di essere efficace. Inoltre, credo possa migliorare e la cura Spalletti lo aiuterà possa a crescere: reputo l’allenatore del Napoli molto valido”.

Sagnol: “A Kvara gli dico di continuare a lavorare duro”

Kvaratskhelia è in una fase di crescita, non può mollare. Non si deve cullare sugli allori di questo inizio spumeggiante: “Recentemente l'ho sentito e ogni volta che lo sento gli dico una sola cosa: qualsiasi cosa accada, deve continuare a lavorare duro. Ci sono tanti giocatori bravi, con le sue qualità, che se smettono di lavorare diventano giocatori nella media e io non voglio che lui sia un giocatore nella media, ma che diventi un top player. Il segreto per diventare un top player è lavorare sempre duro, anche quando le cose non vanno bene”.

Sagnol: “Spero di trovare un Kvaratskhelia più forte”

Quando la Georgia affronterà la Macedonia, Sagnol farà particolarmente affidamento su Kvara: “Mi auguro di trovare un Kvaratskhelia ancora più forte quando tornerà ad allenarsi con la Georgia in vista della Macedonia. Lui è un giocatore chiave per la mia Nazionale, ha fornito grandi prestazioni contro Macedonia e Bulgaria, ma pure se non dovesse tornare un Kvaratskhelia migliorato, mi aspetto comunque di trovarlo in forma quando affronteremo di nuovo la Macedonia”.

Sagnol: “Ancelotti? Un gentleman, felice delle sue vittorie”

Sagnol al Bayern Monaco è stato vice di Carlo Ancelotti: “Nel calcio quando le cose non vanno bene chi paga è sempre l’allenatore, ma ho grande stima di Carlo, è forse il migliore tra gli allenatori con cui ho avuto a che fare, oltre ad essere un gentleman. Ho imparato tanto da lui, e sono stato tra i più felici dei suoi amici quando ha vinto”.