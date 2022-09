Napoli, verso il Liverpool: Osimhen ha svolto lavoro personalizzato

Allenamento di rifinitura del Napoli in vista del match contro il Liverpool in programma domani. Occhi naturalmente tutti su Victor Osimhen, nel tentativo di capire se l'attaccante nigeriano potrà essere regolarmente in campo contro gli inglesi di Klopp oppure no. Diciamo subito che il giocatore ha svolto un lavoro personalizzato in palestra e in campo e che è tuttora in dubbio la sua presenza: dovrebbe essere l'allenatore Luciano Spalletti a dire qualcosa in più.