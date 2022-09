Carnevale sul Napoli: “Acquisti azzeccati, Kvara grande colpo”

Sulle copertine c'è il georgiano Kvaratskhelia : “Lo conosco, è un colpo top. Lo seguo da diversi anni, si è ripreso dal piccolo infortunio, ma ciò che stupisce è che il georgiano appena atterrato in Italia, ha già fatto vedere cose straordinarie. Sapevo che era forte, ma non credevo così forte, ha avuto un approccio istantaneo, sembra già padrone di Napoli ed è una grandissima cosa, per nulla scontata. Ha capacità tecniche e fisiche e crescerà ancora, ma la leggerezza mentale che ha nel fare le cose è impressionante. E’ forte perché ci mette disinvoltura e poi quando lo vedi giocare a Roma contro la Lazio e fa quella prestazione ti viene da dire che permetterà al Napoli di vincere tante partite”.

Carnevale: “Raspadori è pronto, ha colpi straordinari”

Si passa a Raspadori: “E' pronto. E’ un ragazzo che già si è messo in luce al Sassuolo e in Nazionale, ha colpi straordinari ed una grande personalità. Il Livepool è la squadra più forte d’Europa per cui se domani dovesse sostituire Osimhen non sarà facile, ma Raspadori oltre alle capacità tecniche, ha capacità mentali importanti”.

Carnevale: “Napoli forte, per lo scudetto è anche questione di fortuna”

Insomma, il Napoli esce rafforzato dal calciomercato: “E' più forte in attacco e anche la difesa funziona. Kim è molto bravo e si pensava che con l’assenza di Kouibaly la difesa potesse essere più leggera e invece con questo innesto la qualità è rimasta alta. La rosa del Napoli è ampia e ottima, se la può giocare con tutti, poi per lo scudetto è anche una questione di fortuna e di resistenza mentale”.