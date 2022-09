Youth League, il Liverpool piega il Napoli 2-1. Esordio amaro per Frustalupi

Il Napoli parte male, poi la raddrizza, ma si deve arrendere a Doak

Al 6' i partenopei provano a colpire con un filtrante in area per Pesce, ma vengono chiusi in extremis dalla difesa dei Reds. La prima vera occasione degli inglesi è con Doherty, che da due passi si trova la palla del vantaggio, ma Turi di piede salva la porta. Il Napoli soffre, il Liverpool cresce al 27' passa con Doak che va in rete dopo una cavalcata indisturbata sulla destra. Gli inglesi controllano, sono padroni del campo, incalzano e al 37' vanno alla conclusione che però è imprecisa. La prima frazione termina con il vantaggio inglese e con i partenopei in grossa difficoltà. Nella ripresa il Liverpool parte forte: Mabaya pesca McConnell in area, ma la girata dell'inglese non trova la porta. Poi il Napoli si scuote e al 9' si fa pericoloso con Pesce, dopo una punizione di Russo, ma Davies respinge la conclusione. Al 12' ancora azzurrini in avanti: lancio lungo per Pesce, che si ritrova a tu per tu col portiere e gli spara addosso col destro. Sul corner seguente, Lamine schiaccia di testa, ma la palla va sopra la traversa. I partenopei tornano a brillare, spingono e conquistano un calcio di rigore, che Iaccarino trasforma, rimettendo tutto in equilibrio. Gli inglesi reagiscono e al 22 rimettono la freccia: un incontenibile Doak sfonda sulla destra, salta Giannini, mette al centro per Cannonier che appoggia in rete. Gli azzurrini sono vivi e in partita e al 35', Lamine trova spazio a destra e va al traversone per De Pasquale che in girata impegna Davies che respinge proprio sui piedi del napoletano, ma quest'utlimo, non riesce a ribadire in fondo al sacco. Nel finale i partenopei hanno una nuova occasione: Spavone allarga per Lamine che crossa al centro per Pesce, ma il centravanti azzurro non riesce a piazzare la palla in rete.