Napoli-Liverpool 4-1, De Laurentiis: “Serata che ricorderò per sempre”

Il poker del Napoli al Liverpool fa gioire eccome il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis che non perde tempo e twitta al fischio finale dell'arbitro. Una partita così probabilmente non se la immaginava neanche lui, tutta cuore e prodezze da parte di Di Lorenzo e compagni , fin dal fischio iniziale.

De Laurentiis: “Orgoglioso di essere il presidente del Napoli”

De Laurentiis scrive: “Una serata che ricorderò per sempre. Un grande orgoglio essere il presidente di questa squadra, magistralmente guidata da Spalletti e il suo staff. Bravi tutti e grazie grazie grazie al pubblico del Maradona!”. Il pubblico, effettivamente, è stato strepitoso, accompagnando la squadra al successo, ancora prima che l'arbitro fischiasse l'inizio, con quel clamoroso urlo 'The Champions'.

In campo, poi la squadra di un giustamente elogiato Spalletti ha fatto vedere le stelle (le sue) contro i vicecampioni d'Europa di Jurgen Klopp, mai veramente in partita, a cominciare dal palo di Osimhen per continuare con il rigore di Zielinski. E poteva andare anche peggio alla formazione inglese, se Osimhen non avesse sbagliato un calcio di rigore e se non ci fosse stato un salvataggio sulla linea.