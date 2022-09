Simeone: "Che emozione! Ho avuto l'occasione e l'ho sfruttata"

Simeone aveva veramente un sogno del cuore: giocare la Champions. Ma non l'ha solo giocata, ha pure segnato pochissimi minuti dopo aver sostituito Osimhen . E per giunta davanti ai tifosi del Napoli . Una serata magica per l'ex attaccante del Verona che, però, dice di essersela sentita che sarebbe successo. Oltre che goleador, è anche mago? La sua rete ha portato gli azzurri sul 3-0 a fine primo tempo, indirizzando decisamente la sfida e annichilendo un Liverpool già in disarmo.

Con il papà Diego il filo è diretto: "Ci sentiamo sempre al telefono prima delle partite, oggi mi ha detto che se entravo potevo fare qualcosa di grande. Segnare al Maradona? Non si può dire altro, emozionante, tutti cantavano il mio nome, sentire l'urlo della Champions già mi aveva caricato, questi tifosi ti caricano e ti fanno capire che puoi dare qualcosa in più. Ho lottato tanto per arrivare, tante persone non credevano in me".