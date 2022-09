Di Lorenzo: "Una notte magica, una notte da Napoli"

"Una notte magica, una notte da Napoli ". E' nelle parole di capitan Giovanni Di Lorenzo che possono riassumersi tutte le emozioni portate in dote dal roboante 4-1 rifilato dagli azzurri in Champions contro il Liverpool . Ma sono tante le reazioni social dei protagonisti della partita del "Maradona".

A Di Lorenzo fa eco il terzino sinistro ex Getafe Mathias Olivera : "Una notte incredibile, nella nostra casa", scrive l'uruguaiano. "Tutto per voi: siamo il Napoli": André-Frank Zambo Anguissa dedica il gol del 2-0 (il primo in maglia azzurra) a tutti i tifosi. "Una notte da sogno", ribadisce il concetto Matteo Politano .

Napoli, Simeone: "Stasera ho avverato il mio sogno"

Primo gol in maglia Napoli - e in Champions League - anche per Giovanni Simeone, subentrato a fine primo tempo all'acciaccato Victor Osimhen. Il Cholito, che si è tatuato da ragazzino, sulla pelle, il simbolo della Champions, scrive: "La volontà è la magia che trasforma i sogni in realtà. Sogno avverato".