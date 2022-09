Kvaratskhelia e il gesto dopo il gol del Napoli: la reazione è virale

Una notte di Champions da sogno, per il Napoli di Luciano Spalletti , che tutti faranno fatica a dimenticare. Liverpool in primis, travolto da quattro reti e una prestazione degli azzurri da incorniciare. Gli uomini di Klopp rricorderanno a lungo anche e soprattutto Khvicha Kvaratskhelia , all'esordio nella massima competizione europea per club e autore di una gara che ha fatto innamorare i tifosi. L'attaccante georgiano ha servito l'assist per il gol del Cholito Simeone : le immagini del suo gesto dopo l'esultanza per il momentaneo 3-0 sono diventate virali sui social.

Napoli, l'esultanza di Kvaratskhelia dopo l'assit per Simeone

In gol dopo solo 3 minuti dal suo ingresso in campo, Simeone ha attirato su di sé l'attenzione di tutto lo stadio e non solo. Quello che sul momento non è stato notato è la particolare esultanza di Kvara, che si era appena inventato l'assist per l'ex Verona facendo ammattire Alexander-Arnold e Gomez in un colpo solo. Dopo aver messo le mani alle orecchie per sentire il boato del Maradona, il 21enne georgiano si è portato l'indice alle labbra come a intimare il silenzio. Il gesto in breve è diventato virale sui social e ha fatto impazzire i tifosi, sempre più innamorati del loro nuovo attaccante.