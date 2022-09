Simeone e la Champions tatuata: "Il mio gol? Un sogno diventato realtà"

Primo gol in maglia Napoli - e per giunta in Champions League - per Giovanni Simeone, subentrato a fine primo tempo all'acciaccato Victor Osimhen. Un sogno per il Cholito, che si è tatuato da ragazzino, sul polso, il simbolo della massima competizione europea e che al tap in sul preciso assist di Khvicha Kvaratskhelia, si è pure commosso.