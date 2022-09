Napoli, Osimhen: "Infortunio non grave, torno presto"

L'infortunio di Victor Osimhen è stata l'unica nota negativa della serata da sogno del Napoli al Maradona. L'attaccante nigeriano, sceso in campo contro il Liverpool in Champions League nonostante un acciacco muscolare avvertito in campionato, è stato costretto ad uscire poco prima dell'intervallo. In un'intervista alla tv nigeriana Omasports, il giocatore ha ridimensionato il problema.