Kvaratskhelia conquista anche Henry: "Sempre a testa alta"

Khvicha Kvaratskhelia irrompe anche in Europa: dopo lo strepitoso avvio nel campionato di Serie A, l'attaccante georgiano ha dimostrato il suo valore anche in Champions League contro il Liverpool e si è guadagnato gli elogi di un mito come Thierry Henry.

Henry applaude Kvaratskhelia: "Questo ragazzo ti conquista" "È stato magnifico nel suo correre - ha detto l'ex attaccante dell'Arsenal e della Francia, ora opinionista per la tv americana CBS -. Ci sarà chi dirà che non è difficile, ma non sanno cosa succede sul terreno di gioco. Aveva sempre la testa alta, si è visto salvare un gol sulla linea da Van Dijk ed è sempre stato lì. Questo ragazzo ti conquista, i tifosi del Napoli già lo amano: è entrato nel primo gol e nel secondo con la sua pressione, e ha fatto l'assist per il terzo".