Kolyvanov: "Kvaratskhelia può puntare al Real Madrid"

L'esordio con il botto di Khvicha Kvaratskhelia in Champions League continua a strappare consensi e reazioni a livello internazionale: a fare i complimenti all'attaccante del Napoli anche Igor Kolyvanov, indimenticato ex di Foggia e Bologna: "È stato semplicemente fantastico!".

Kvaratskhelia, Kolyvanov: "Se continua così può ambire al Real"

"Khvicha sta avendo un grande impatto non solo in Champions League, ma anche nel campionato italiano - ha spiegato l'ex punta russa a Sport24.ru -. È già uno dei giocatori leader del Napoli, e se il ragazzo continua ad esprimersi così potrà ambire presto anche al Real Madrid. I tifosi del Napoli sono innamorati di lui, presto raggiungerà in Italia la stessa popolarità del connazionale Kaladze. Lo chiamano Kvaradona? Maradona è stato unico, Kvaratskhelia è lontano ma deve solo continuare con lo stesso spirito mostrato finora. Poi in futuro si farà un bilancio".