Se in campo e fuori il Napoli dimostra che un altro calcio è possibile

È decisamente illuminante la lettura della splendida intervista esclusiva rilasciata da Cristiano Giuntoli ad Alessandro Barbano per il Corriere dello Sport. Dimostra come un altro calcio sia possibile: in campo, giocando la partita perfetta contro il Liverpool, una Grande d'Europa letteralmente demolita dal Napoli di Spalletti; fuori dal campo perché se prendi un talento del calibro del ventunenne Kvara Kvaratskhelia soffiandolo alla concorrenza, pagandone il cartellino 10 milioni di euro e assicurando al giocatore un ingaggio netto annuo di 1,.2 milioni di euro, firmi un capolavoro. E non è il solo.