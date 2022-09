Kvaratskhelia batte Dybala: eletto miglior giocatore di agosto

Con il suo nome quasi impronunciabile Khvicha Kvaratskhelia ha già impressionato tutti in Serie A, segnando nelle prime cinque giornate quattro gol e regalando anche un assist. Impatto da fenomeno, giocate di grande classe e numeri anche da bomber, il Napoli si augura che possa continuare così. Intanto si gode il suo gioiello georgiano, che è stato elettocome miglior giocatore di agosto del campionato , tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1ª alla 4ª di Serie A.

Quando la consegna del premio

Kvaratskhelia verrà premiato nel pre-partita di Napoli-Spezia, in programma sabato 10 alle ore 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Kvaratskhelia è risultato il più votato dai tifosi in un sondaggio che comprendeva Paulo Dybala (Roma), Teun Koopmeiners (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter) e Dusan Vlahovic (Juventus).

De Siervo: "Complimenti Napoli per Kvaratskhelia"

"Complimenti al Napoli per aver portato Kvaratskhelia in Serie A. L'ala georgiana ha avuto da subito un grandissimo impatto sul campionato: tre gol e un assist nelle prime quattro partite raccontano solo in parte le sue prestazioni, fatte di talento, tecnica e coraggio nelle giocate", ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A.