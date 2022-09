Napoli verso lo Spezia: fuori Osimhen, terapie e personalizzato per Demme

Il Napoli prosegue la sua preparazione all'SSCN Konami Training Center in vista della partita di domani alle 15, al 'Maradona', contro lo Spezia di Gotti. Si gioca per la sesta giornata di Serie A. Non ha partecipato alla sessione odierna Victor Osimhen, che dovrà rimanere fuori dal campo per più di un mese a causa dell'infortunio rimediato contro il Liverpool.