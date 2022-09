Napoli-Spezia: i convocati di Spalletti, assenti Osimhen e Demme

Luciano Spalletti ha diramato le convocazioni per Napoli-Spezia, in programma oggi alle 15. Sono due i giocatori che sono rimasti fuori perché infortunati o in via di recupero, ossia Victor Osimhen e Diego Demme. Per il resto, non ci sono sorprese in una squadra che vuole vincere e convincere dopo le due belle affermazioni contro Lazio e Liverpool che hanno entusiasmato i tifosi.