Napoli-Spezia, Spalletti: "Ragazzi eccezionali, vittoria meritatissima. Bravo Raspa"

Napoli in festa per il gol di Giacomo Raspadori all'89'. Una rete che val bene un'espulsione, per doppia ammonizione, da parte del tecnico Luciano Spalletti che ha esultato un po' sopra le righe (rosso anche al preparatore dei portieri ligure Lorieri). Lo Spezia viene abbattuto per la prima volta al 'Maradona' dopo una partita molto sofferta e che ormai sembrava avviata sullo 0-0.