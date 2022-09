Juan Jesus: “No al pari, in Champions si gioca per vincere”

Guai a giocare per il pareggio. In Champions, certo, ma questa è un po' la filosofia del Napoli di Luciano Spalletti . In Europa, poi, c'è la possibilità di allungare in classifica violando Glasgow, visto che Ajax e Liverpool avranno lo scontro diretto. Il brasiliano Juan Jesus sprona i compagni dalle colonne dello scozzese Daily Record.

Juan Jesus: “Vincere in Scozia ci avvicinerebbe alla qualificazione”

Juan Jesus spiega perché il Napoli non si può accontentare di andare in Scozia contro i Rangers con l'idea di amministrare dopo il 4-1 al Liverpool: “In Champions League non puoi giocare per il pareggio, dobbiamo provare a vincere anche perché ci sarà lo scontro diretto tra Ajax e Liverpool: gli inglesi vorranno vincere per conquistare più punti possibili. Vincere in Scozia ci avvicinerebbe alla qualificazione“.