Napoli, Lozano non partirà per la Scozia

Hirving Lozano non è partito con la squadra per la trasferta di Glasgow contro i Rangers. Il messicano, infatti, non si è ancora totalmente ripreso dalla sindrome influenzale che lo ha bloccato in questo inizio di settimana.

Napoli, ultimo allenamento a Castel Volturno in vista dei Rangers In mattinata, prima di imbarcarsi per la Scozia, Il Napoli agli ordini di Luciano Spalletti e del suo staff tecnico, ha svolto una seduta di allenamento mattutina al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri hanno così ultimato la preparazione del match contro il team di Giovanni Van Bronckhorst in programma domani (mercoledì 14 settembre) alle 21 per la seconda giornata di Champions League nel gruppo A.