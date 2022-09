Schwoch: "Napoli, non era facile rifondare. Raspadori? Meglio da trequartista"

NAPOLI - Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Radio CRC. Ecco nel dettaglio le sue parole: “Nel Napoli la qualità degli interpreti in attacco è fuori discussione, l’organizzazione della squadra è di altissimo livello. Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro. Kvaratskhelia lo conoscevo poco, Kim quasi per niente e devo dire che quando ha fatto questo nome, siccome sostituiva Koulibaly, in tanti hanno storto il naso, adesso bisogna fare un “mea culpa” e fare i complimenti al presidente e a Giuntoli, non era facile rifondare. Le cose non vengono mai fatte casualmente, c’è gente che lavora e sa come fare il proprio lavoro".