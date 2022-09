L'agente di Raspadori: “Maturo pur essendo giovane, Spalletti lo vede così”

“Giacomo Raspadori ha personalità, è giovane ma è molto maturo”. A parlare così dell'attaccante del Napoli è il suo agente, Fausto Pari, a Radio Crc, durante il programma 'Si Gonfia La Rete'. La piazza napoletana può far tremare le gambe, ma non all'ex Sassuolo che “dimostra in campo la voglia e la determinazione giuste”.

Pari: “Per Raspadori e per il Napoli un anno importante” Pari sottolinea: “Giacomo non ha bisogno di aiuti. Sarà un anno importante per lui e per il Napoli”. Poi aggiunge: “In questi giorni non ci ho parlato con Jack, credo avrà trovato un ambiente diverso da quello del Sassuolo. Trovare una tifoseria calda come quella di Napoli non è facile, devi avere personalità e Giacomo ne ha. Quello che ha vissuto per i suoi 22 anni lo ha reso molto maturo, una volta che avrà capito tutti i meccanismi farà vedere grandi cose”.